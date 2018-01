Meisje geeft jarenlang seksueel misbruik door eigen vader pas na elf jaar aan: vijftiger krijgt vijf jaar cel sam

Een vijftiger uit Vilvoorde is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar omdat hij zijn eigen dochter jarenlang seksueel had misbruikt. De feiten vonden plaats toen het meisje minderjarig was, maar ze stapte pas elf jaar na de feiten naar de politie. De verdediging had om de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank achtte het misbruik bewezen.

De intussen 29-jarige dochter legde in 2015 klacht neer tegen haar vader, omdat ze naar eigen zeggen tussen 1995 en 2004 door hem was misbruikt. De man zou haar in die periode betast en verkracht hebben, onder meer in zijn vrachtwagen maar ook in haar slaapkamer. Haar eigen broer verklaarde ook dat hun vader 's nachts vaak naar de kamer van zijn zus ging.

Niet eerste keer

De verdediging betwistte de feiten en vroeg de vrijspraak, maar de rechtbank achtte de feiten toch bewezen. Niet alleen was de rechtbank van oordeel dat de verklaring van het slachtoffer ondanks het gebrek aan rechtstreekse getuigen geloofwaardig was, een aantal elementen uit die verklaring werden ook bevestigd door resultaten van het gerechtelijk onderzoek.

Bovendien verklaarden de zussen van de vijftiger dat hij met hen hetzelfde had gedaan toen ze in hun puberteit zaten. De vijftiger werd voor die feiten niet vervolgd, maar hun getuigenis zette de verklaring van de dochter wel kracht bij omdat het misbruik had plaatsgevonden volgens hetzelfde stramien.

Seksueel roofdier

De rechtbank tilde zeer zwaar aan de feiten. "De verdachte heeft zich jarenlang tegenover zijn eigen dochter gedragen als een seksueel roofdier en haar jeugd onherroepelijk bezoedeld", klonk het. De vijftiger werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan weliswaar drie jaar met uitstel.