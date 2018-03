Meisje dat samen met vriendin in Antwerps hotel door vier mannen verkracht werd, spreekt voor het eerst: “We konden helemaal niets” IB

21 maart 2018

05u49

Bron: De Telegraaf, Het Nieuwsblad 0 In de Nederlandse krant De Telegraaf heeft een van de twee Nederlandse meisjes voor het eerst gereageerd op wat haar en haar beste vriendin overkomen is tijdens een citytripje in Antwerpen. Wat een leuk weekend moest worden, eindigde in een nachtmerrie. “Alles gebeurde in een waas. We konden ons niet verzetten.”

De vrouw zegt verdrietig, gechoqueerd en vooral boos te zijn. “Dat hotel was niet goed beveiligd”, zegt ze. De uitspraken van de hoteluitbater dat zij en haar vriendin “ongewild de verkrachters geholpen moeten hebben”, vallen bij haar helemaal verkeerd. “Hij probeert een wit voetje te halen, wat me super boos en verdrietig maakt”, aldus de vrouw aan de Nederlandse krant. “Natuurlijk is het fijn dat hij een van de daders heeft vastgehouden. Maar het hotel was niet goed beveiligd. Er waren geen camera’s, geen codes om binnen te komen. De receptioniste heeft ons verteld dat de nachtwaker helemaal geen mensen heeft buitengezet.”

"Nachtmerrie die waarheid is geworden"

De vrouwen uit Leiden en Leiderdorp wilden eigenlijk helemaal niet met de media praten over wat hen is overkomen omdat het te pijnlijk is. “Ik wil die nacht niet herbeleven. Ik voel me verschrikkelijk en mijn beste vriendinnetje ook”, zegt de vrouw. “Het was een waas. We konden ons niet verzetten. We konden helemaal niets. We hebben elkaar vaag gehoord. Het is een nachtmerrie die waarheid is geworden.”

Een van de vier aangehouden verdachten, Mohamed S. (22) uit Antwerpen, heeft bekentenissen afgelegd. Tijani D. (19), Eliel B. (20) en Lamine N. (20) beroepen zich op hun zwijgrecht, of ontkennen de verkrachting.

De twee Nederlandse vriendinnen (20 en 21) waren afgelopen vrijdag in Antwerpen voor een optreden in de Roxy. Daar werden ze waarschijnlijk verdoofd. Nadien ging een van de mannen met hen mee naar hun hotelkamer. Hij zou vervolgens de andere mannen hebben binnengelaten.