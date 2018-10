Meisje acht jaar lang elke week seksueel misbruikt door haar oom HA

23 oktober 2018

13u00

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 15 maanden gevorderd tegen een zestiger uit Herenthout. De man heeft zijn nichtje acht jaar lang elke week seksueel misbruikt.

De aanrandingen begonnen toen het meisje 7 jaar was. Het slachtoffer bleef wekelijks bij haar oom slapen, omdat ook haar grootmoeder daar inwoonde. "Ze had schrik van de logeerkamer. Daarom bleef ze in de kamer van haar oom slapen. Het begon met aanrakingen en tongkussen, tot het spelen met haar geslachtsdelen", pleitte de advocaat van het slachtoffer.



Volgens het openbaar ministerie heeft de man toen het meisje 12 à 13 jaar was ook één keer geprobeerd haar te penetreren met zijn vinger, maar is hij gestopt, toen ze zei dat ze dat niet wilde. Het slachtoffer vraagt een morele schadevergoeding van 10.000 euro. De rechter doet op 27 november een uitspraak over de zaak.

