Meisje (9) bedolven onder zand op strand Nieuwpoort

MMB

24 mei 2018

14u57 24 Een meisje van 9 jaar is deze middag bedolven geraakt onder het zand toen een put, die ze zelf had gegraven, instortte. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden, maar stelt het nu weer beter. De hulpdiensten vragen nogmaals om géén diepe putten te maken op het strand.

Het incident gebeurde omstreeks 13.30 uur op het strand van Nieuwpoort. Een Duitse familie genoot er van en dagje aan zee, toen het plots gruwelijk fout liep. Een 9-jarig meisje raakte bedolven in een zelf gegraven put, en moest door de brandweer worden bevrijd. Toen de hulpdiensten slaagden haar uit het zand te halen, was het kind bewusteloos. De hulpdiensten slaagden er in om haar te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, en stelt het iets beter. Volgens de hulpdiensten had het meisje héél veel geluk dat ze het overleefde. Onder het zand is er namelijk snel zuurstofgebrek. Het slachtoffer lag plat op haar buik toen de put instortte. Ze kon nog net ademen door een holte met lucht. De hulpdiensten roepen opnieuw op om géén diepe putten te maken op het strand.