Meisje (3) belandt onder wielen van bus in Hoboken HA Nina Bernaerts

12 oktober 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 4 Een meisje van 3 jaar is vanmorgen rond 8.40 uur onder de wielen van een lijnbus terecht gekomen aan de Zwaantjes in Hoboken (Antwerpen).

De moeder was op weg richting Antwerpen en wilde de bus opstappen. "Een kind in een kinderwagen had de moeder al op de bus gezet. Toen ze het 3-jarig meisje op de bus wilde helpen, gingen de deuren toe terwijl de moeder met de arm tussen de deuren klem geraakte. Het meisje dat buiten de hand van haar moeder nog vasthad, viel bij het vertrek van de bus en kwam zo onder de wielen terecht. Het kind raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar," zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De moeder liep lichte verwondingen op.

De Lijn gaat onderzoeken wat er is misgelopen. "De chauffeur is van een onderaannemer bij ons. Hij is nog erg onder de indruk van de feiten en heeft zijn verhaal nog niet kunnen doen. De bus is wel uitgerust met camera's, dus we hopen dat het incident op camera werd vastgelegd. Hopelijk kunnen we zo nagaan of er een technische defect was of er iets anders aan de hand is."