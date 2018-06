Meisje (20) aangerand in kleedkamer tijdens Special Olympics in Doornik HR

27 juni 2018

15u01

Bron: Federale Politie 0 Het parket van Bergen heeft een robotfoto verspreid van een man die in mei, tijdens de Special Olympics, een 20-jarig meisje heeft aangerand in de kleedkamers van de sporthal van Doornik.

De aanranding gebeurde op zaterdag 12 mei. De dader is ongeveer 35 à 40 jaar oud en is Franstalig. Hij is 1,70 à 1,75 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw, maar een dikke buik. De man heeft bruin haar en een stoppelbaard. Op het moment van de feiten droeg hij een leesbril. Hij reed weg met een witte fiets waarvan het kader versierd is met een bloemetjesmotief. Wie de man herkent of meer informatie heeft over de feiten, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of door te mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.