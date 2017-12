Meisje (2) sterft in woningbrand in Luik

De brandweer was al een uur aan het blussen toen ze het kinderlichaampje vond.

Een tweejarig meisje is vanochtend omgekomen in een woningbrand in de stad Limburg (Limbourg), in de provincie Luik. Dat is vernomen bij de hulpverleningszone Vesdre-Hoëgne et Plateau.