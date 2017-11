Meisje (18) in levensgevaar na botsing tegen boom. Ze had pas haar rijbewijs Jeffrey Dujardin

17u41

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jeffrey Dujardin

Bij een ongeval op de Jacques Paryslaan in Evergem (Gent) - een parallelbaan van de R4 - is rond 13 uur een 18-jarig meisje uit Evergem zwaargewond geraakt. Het meisje, dat nog maar pas haar rijbewijs heeft, reed richting Zelzate toen ze van de weg afweek en tegen een boom knalde. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.