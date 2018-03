Meisje (17) uit Blankenberge spoorloos sinds ze vertrok op school HR

27 maart 2018

12u10

De politie van Blankenberge is op zoek naar de 17-jarige Gjini Engji. Het meisje werd niet meer gezien sinds ze gisteren rond 16 uur vertrok aan haar school Ter Zee in Oostende.

"Engji is 17 jaar oud maar ziet er ouder uit", laat de politie weten. "Ze is 1 meter 60 groot, en mager van taille. Heeft lang donkerblond haar tot op de schouders en groen/grijze ogen. Het meisje heeft een opvallende inkeping in de onderlip, draagt een jeansbroek, een sweater en een zwarte jas met bontkap." Engji vertoeft volgens het bericht hoogstwaarschijnlijk in het gezelschap van Van Wonterghem Sam. Wie nuttige informatie heeft, kan de politie bellen op 050/42.98 42.