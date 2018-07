Meisje (17) kritiek na aanrijding op fiets door vrachtwagen in Gent Jürgen Eeckhout

11 juli 2018

18u27

Bron: Eigen berichtgeving 175 Een 17-jarig meisje is deze namiddag in kritieke toestand afgevoerd na een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Keizervest in Gent.

De tiener werd rond 17.20 uur op haar fiets aangereden door een vrachtwagen die van op de Brusselsesteenweg rechtsaf sloeg in de richting van de Dampoort. De tiener moest ter plaatse gereanimeerd worden en is met spoed naar het UZ in Gent overgebracht. Daar volgde gelukkig goed nieuws: het levensgevaar is geweken.

De plaats van het ongeval, de Keizerspoort, is een van de drukste kruispunten in Gent. De richting naar de Dampoort was een tijdlang afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgemaakt voor alle verkeer.