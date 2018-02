Meisje (16) sterft na aanrijding in Gent Wouter Spillebeen; HA

19 februari 2018

12u23

Bron: Eigen berichtgeving; Belga; VTM Nieuws 486 Een meisje van zestien jaar is deze ochtend verongelukt bij een ongeval in Gent. Het meisje kwam onder een truck terecht en stierf ter plekke.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideesstraat. De chauffeur van een trekker, een vrachtwagen zonder lading, wilde rechts de Orchideestraat inrijden toen de fietsster op het fietspad reed. De tiener belandde onder de truck en stierf ter plaatse.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het gaat niet om een dodehoekongeval, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige had de vrachtwagenchauffeur het meisje op de fiets moeten kunnen zien of opmerken. Het meisje reed volledig reglementair op het fietspad." Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur is ingetrokken. Het gaat om een 51-jarige man.

Het kruispunt, dat vlak aan de op- en afrit van de R4 ligt, staat bekend omdat er veel onduidelijkheid is bij bestuurders over de voorrangsregels.