Meisje (16) doodgereden door lijnbus waarvan ze net was afgestapt

HR

26 mei 2018

16u47

Bron: Belga, La Meuse

0

Een 16-jarig meisje is vanmiddag rond 13 uur om het leven gekomen nadat ze in Heusy (Verviers) werd aangereden door een lijnbus. Daar was ze zelf net van afgestapt.