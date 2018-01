Meisje (16) dood aangetroffen op paardenpiste in Wemmel

26 januari 2018

09u45

Bron: Parket Halle Vilvoorde

In een manege langs de Fr. Robbrechtsstraat in Wemmel is gisterenavond het levenloze lichaam van een 16-jarig meisje uit Ganshoren aangetroffen.