Meisje (15) met mes opgepakt op middelbare school nabij Luik mvdb

21 februari 2020

22u08

Bron: 7s7 0 De politie heeft deze namiddag op een middelbare school in Saint-Georges-sur-Meuse (provincie Luik) een vijftienjarig meisje opgepakt dat in het bezit was van een keukenmes.

De scholiere oogde erg gelaten en toonde het meegebrachte mes aan schoolgenoten. Volgens de adjunct-directrice Stéphanie Luyckx van het Koninklijk Atheneum Agri-Saint-Georges heeft ze niemand bedreigd.

Agenten van de politiezone Meuse-Hesbaye kwamen rond 16.00 uur naar de school afgezakt en rekenden de adolescente in. Ze bood geen weerstand en volgde de bevelen van de agenten goed op. Luyckx stelt nog dat de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten nooit in het gedrang is gekomen. Het meisje is op het politiekantoor verhoord. Ook op school zelf namen agenten getuigenissen af. Het blijft voorlopig onduidelijk waarom het meisje het mes had meegenomen. Saint-Georges-sur-Meuse ligt zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van Luik.