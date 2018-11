Meisje (13) sinds maandagavond spoorloos in Ukkel SVM

20 november 2018

23u57

Bron: Politie 0 Onrustwekkende verdwijning van een 13-jarig meisje in Ukkel: Rekaya Makhoukhi werd voor het laatst gezien rond 18 uur maandagavond in verblijfplaats ‘Maison pour Jeunes Filles’ in de Diepestraat.

Rekaya is van Marokkaanse afkomst. Ze is 1m60 groot en slank gebouwd. Ze heeft een slank silhouet en zwart kort gekruld haar. Ze heeft donkerbruine ogen en ze spreekt Frans en Arabisch.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe jeansbroek, sneakers, een marineblauwe trui en een grijze jas met bont. Wie informatie heeft over deze zaak mag contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.