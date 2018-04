Meisje (11) op fiets zwaargewond na aanrijding met tractor HA Tom Vierendeels

24 april 2018

14u51

Bron: Belga 0 Een 11-jarig meisje is gisterenavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Vlaams-Brabantse gemeente Asse. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Het kind was rond 20.30 uur met haar tweelingzus aan het fietsen in Sleewagen, in de Assese deelgemeente Mollem, toen ze om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloor en de rijbaan opreed. Daar reed op dat moment ook een tractor voorbij die het meisje niet meer kon ontwijken en aanreed.

"Het slachtoffer kwam evenwel niet onder de tractor terecht. Het is niet duidelijk of ze al was gevallen voor ze met de tractor in aanraking kwam of nadien pas, maar in ieder geval treft er niemand schuld aan het ongeval", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre.

Het kind werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.