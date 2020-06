Mei 2020 was droogste meimaand sinds 1833 JTO

01 juni 2020

12u45

Bron: Belga 0 De voorbije maand mei was de droogste meimaand sinds 1833, zegt het KMI. Dat blijkt uit het klimatologisch maandoverzicht van het KMI.

In Ukkel viel maar 5,4 mm neerslag, waar dat normaal 66,5 mm is. In mei 1833 viel er 1,4 mm.

De neerslag viel op slechts zes dagen. Dat zijn tien neerslagdagen minder dan wat het KMI als normaal beschouwt. De meeste neerslag viel op 10 mei, in Ukkel was het dagtotaal toen 2,1 mm.

Het was ook een zeer zonnige meimaand, met liefst 301 uur en 12 minuten zon in Ukkel, tegen een normale 191 uur en 3 minuten. Er waren maar vier zwaarbewolkte dagen.