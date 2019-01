Mehdi Nemmouche weigert alweer te antwoorden op proces-Joods Museum HA

21 januari 2019

13u12

Bron: Belga 0 Op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum in 2014 heeft rechtbankvoorzitter Laurence Massart een nieuwe poging ondernomen om Mehdi Nemmouche te doen praten. Maar de hoofdbeschuldigde weigerde alweer te antwoorden op een vraag. Deze week komen de hulpverleners, onderzoeksrechters en de speurders die het onderzoek hebben gevoerd aan het woord op het proces.

Volgens de advocaat van het museum is het onderzoek professioneel en “onberispelijk” gevoerd. De verdediging van beschuldigde Mehdi Nemmouche meent dat bewijs gemanipuleerd werd. Meer specifiek klagen ze aan dat een foto van de dader van de schietpartij zou zijn gemanipuleerd door de politie.



Voorzitter Massart vroeg Nemmouche waarom hij dan nooit speurders of onderzoeksrechters van het onderzoek heeft proberen halen. Nemmouche, die de zitting wel actief lijkt te volgen, weigerde opnieuw te antwoorden.



Momenteel ligt het proces stil voor een middagpauze. Om 13.30 uur wordt de zitting hervat.

“Heel indrukwekkende situatie”

Deze voormiddag getuigden al twee ambulanciers die ter plaatse kwamen net na de aanslag. Ze hadden het onder meer over slachtoffer Alexandre Strens. “We hebben twee slachtoffers zien liggen in de gang, maar zij vertoonden geen tekenen van leven”, zeiden de hulpverleners. “In een bureau lag een derde slachtoffer, die zwaargewond was aan het hoofd. De man praatte niet, maar bewoog wel, al leek dat instinctief. Hij leek te willen opstaan.”



“De hele situatie was heel indrukwekkend, en heeft zeker een emotionele impact gehad”, getuigde een MUG-arts. “Het was ook heel stresserend, want een hele tijd lang wisten we niet of de omgeving wel veilig was.”

USB-stick verdwenen

Ook de speurders die de materiële vaststellingen in het museum hebben gedaan, kregen deze voormiddag het woord. Ze verklaarden dat de slachtoffers Miriam en Emanuel Riva elk met één schot werden gedood, telkens in de nek. In de rugzak van de Israëlische vrouw troffen de politiemensen onder meer ook een USB-stick aan, maar die lijkt spoorloos.

De advocaat van hoofdbeschuldigde Nemmouche, Sébastien Courtoy, probeerde die vrijdag nog op te vragen op de griffie, maar daar werd de stick niet meteen gevonden.