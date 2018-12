Mehdi Nemmouche was in Joods Museum avond voor de aanslag ttr

07 december 2018

06u52

Bron: belga 1 Mehdi Nemmouche, die beschuldigd wordt van de aanslag in het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014, was in de vooravond van de aanslag in het museum. Dat schrijft La Dernière Heure.

Het federaal parket heeft heel wat nieuwe stukken toegevoegd aan het dossier over de aanslag. Uit informatie van La Dernière Heure blijkt dat het onder meer gaat om beelden van de bewakingscamera waarop Nemmouche te zien is de avond voor de aanslag. Dat hij er zou geweest zijn enkele uren voor de aanslag staaft de these van voorbedachtheid, aldus de krant. Nemmouche had zich vermomd.

De advocaat van Nemmouche, meester Sébastien Courtoy, vroeg gisteren nog een uitstel van het proces. Net omdat het federaal parket recent nog een hoop stukken aan het dossier zou hebben toegevoegd. Het proces start normaal gezien op 7 januari voor het hof van assisen in Brussel met de samenstelling van de jury. De aanslag op het museum eiste vier levens.