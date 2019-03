Mehdi Nemmouche schuldig aan viervoudige moord met terroristisch karakter AW

07 maart 2019

18u34

Bron: Belga 2 De jury van het Brusselse assisenhof heeft Mehdi Nemmouche (33) en Nacer Bendrer schuldig verklaard aan viervoudige moord met terroristisch karakter. De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum van België het Israëlische koppel Emanuel en Miriam Riva en museummedewerkers Alexandre Strens en Dominique Sabrier doodschoot, en dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens leverde. Beide mannen zijn ook schuldig verklaard aan verboden wapenbezit met een terroristisch karakter. De strafmaat volgt maandag pas.

Volgens de jury bleek uit het dossier en de behandeling op de zitting duidelijk dat Mehdi Nemmouche opgepakt was met een kalasjnikov - één van de twee wapens waarmee de aanslag gepleegd werd - die gewikkeld was in een laken waarop IS-leuzen stonden. De dader van de aanslag droeg een Nike-pet, exact dezelfde als de pet die Nemmouche bij had hij zijn arrestatie en waarin enkel zijn DNA werd gevonden. De zonnebril die hij bij had, lijkt ook op de zonnebril die de dader droeg. Op de laptop waren een aantal opeisingsvideo’s aangetroffen en de stem van de man die daarin aan het woord kwam, komt volgens de jury overeen met de stem van Nemmouche, terwijl de Asics-schoenen overeenkomen met de schoensporen die later aangetroffen werden op de vuilniszakken die te zien waren in die opeisingsvideo’s.



Complottheorieën

De these van de verdediging, dat Nemmouche het slachtoffer was geworden van een complot en een valstrik, werd door de jury volledig van tafel geveegd. Volgens de jury gaf de verdediging geen enkele uitleg over wie dan wel belang zou hebben bij een dergelijke complot, noch over wie het complot dan wel zou hebben uitgevoerd. Al evenmin kwam er enige uitleg over de manier waarop die mensen ervoor zouden gezorgd hebben dat ze niet ontdekt werden. De verdediging baseerde zich volgens de jury verder op heel bedenkelijke bronnen om een aantal ongefundeerde uitspraken te doen over de slachtoffers en lanceerde enkel een aantal losse hypotheses zonder daar diep op in te gaan.

Levering van wapens

Over de veroordeling van Mehdi Nemmouche was er vooraf weinig twijfel, maar minder zekerheid was er over medebeschuldigde Nacer Bendrer. Die Fransman stond terecht omdat hij de wapens voor de aanslag zou geleverd hebben: een kalasjnikov en een revolver.

De jury vond de verschillende aanwijzingen overtuigend genoeg om Bendrer schuldig te verklaren. “Zonder de hulp van Bendrer, namelijk het verschaffen van de wapens en de munitie, zou de aanslag niet plaatsgevonden kunnen hebben op de manier waarop die uiteindelijk plaatsvond”, zo luidde het. Daarbovenop is er de zogenaamde “oorlogstelefonie” tussen beide beschuldigden in de lente van 2014. De jury verwees naar verdacht gebruik van verschillende sim-kaarten.

De jury verwees ook uitgebreid naar de treinreis die Bendrer maakte naar Brussel. Eerst zei hij daarover dat hij naar een garagist was geweest, maar dat bleek niet te kloppen. Dat Bendrer reisde naar iemand die hij vier jaar niet meer had gezien, “toont voldoende aan dat hij een zekere kennis had van de plannen van Mehdi Nemmouche”. Daarom veroordeelde de jury hem als mededader van de viervoudige moord in een terroristische context, waarvoor hij levenslang riskeert. Het openbaar ministerie had een minder zware veroordeling als medeplichtige gevorderd.

Bendrer was duidelijk aangeslagen door het verdict. Nadat zijn advocaten hem duidelijk gemaakt hadden dat hij als mededader veroordeeld wordt, zakte zijn hoofd voor de rest van de voorlezing van het arrest tussen zijn schouders en staarde hij enkel nog naar de grond.