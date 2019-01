Mehdi Nemmouche schreeuwt onschuld uit: "Ik heb niets te maken met inbraak bij advocaat en ben niet de dader van aanslag op Joods Museum” HA

31 januari 2019

10u05

Bron: Belga 0 "Ik heb niets te maken met de inbraak bij meester Lurquin en veroordeel elke poging om advocaten, juryleden of magistraten te intimideren." Dat heeft Mehdi Nemmouche, hoofdbeschuldigde op het proces over de aanslag op het Joods Museum, gezegd bij de start van de zitting in Brussel.

“Ik woon al jaren in een graf terwijl ik niet schuldig ben aan de feiten waarvoor ik vervolgd word”, zei Mehdi Nemmouche. “Mijn enige hoop na al die jaren is een eerlijk proces. Ik weet niet of de jury mij gelooft, maar ik weet dat ze de procureurs en advocaten op gelijke voet behandelt en even aandachtig naar hen luistert.”



“Ik verbied iedereen om wie dan ook in dit proces te bedreigen of intimideren”, ging Nemmouche verder. “Ik vraag nadrukkelijk om alle magistraten en juryleden met rust te laten, zodat zij in vrede met hun gezin kunnen leven.”

Valse kalasjnikov en baseballknuppel

Onbekenden drongen dinsdag het kantoor van advocaat Vincent Lurquin in Sint-Agatha-Berchem binnen en gingen ervandoor met een laptop en twee dossiers. Eén van de gestolen dossiers betrof de zaak ‘Nemmouche’. Het tweede ging over Abdelkader Belliraj, de Belgisch-Marokkaanse informant van de Staatsveiligheid die in Marokko tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld voor terrorisme. Op het bureau van de advocaat van een van de burgerlijke partijen lieten de dieven een baseballknuppel en een replica van een kalasjnikov achter.



Nemmouche herhaalde dat hij in totale isolatie leeft en niets te maken heeft met de inbraak. “Ik heb nooit deel uitgemaakt van een terreurcel en heb dus geen medeplichtigen. Wie denkt dat hij mij een plezier doet met deze inbraak, vergist zich en doet niets anders dan de jury in mijn nadeel beïnvloeden.”

“Niets met aanslagen te maken”

Nemmouche betwijfelde naar eigen zeggen niet dat de inbraak had plaatsgevonden, maar zag niet meteen een link met het proces. “Ik begrijp ook niet waarom men bij meester Lurquin zou inbreken, de enige advocaat die correct is tegenover mij”, ging de man voort. “Ik hoor dat ook een ander gevoelig dossier, rond Abdelkader Belliraj, gestolen werd. Misschien ligt daar een link.”

“Ik herhaal dat ik niet de dader van de aanslag (op het Joods Museum, nvdr.) ben en dat ik ook niets te maken heb met de aanslagen in Parijs en Brussel”, eindigde Nemmouche. “Bij die aanslagen zijn onschuldige mensen om het leven gekomen, wat geen enkele god kan goedkeuren.”

Meester Lurquin wees erop dat hij nooit geïnsinueerd heeft dat Mehdi Nemmouche iets te maken had met de inbraak in zijn kantoor. De advocaat van Nemmouche, meester Sébastien Courtoy, reageerde daarop: “Ik heb inderdaad niet gehoord dat mijn confrater iets dergelijks zou hebben laten verstaan. Wel hebben heel wat media meteen de link gelegd en overhaaste conclusies getrokken.”