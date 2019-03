Mehdi Nemmouche komt voor het eerst herkenbaar in beeld ttr

12 maart 2019

16u44

Bron: Le Soir, belga 1 Mehdi Nemmouche, de hoofddader van de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014, werd rond middernacht - na meer dan acht uur beraadslaging - veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf door het Brusselse assisenhof. Op videobeelden, die afgelopen nacht gemaakt werden, komt Nemmouche voor het eerst herkenbaar in beeld. Tijdens het proces mochten enkel schetsen verspreid worden.

Naast de levenslange celstraf werd Nemmouche een terbeschikkingstelling van vijftien jaar opgelegd. Daarmee volgt het hof de eis van het openbaar ministerie. Mededader Nacer Bendrer kreeg vijftien jaar en vijf jaar terbeschikkingstelling. Beiden mannen werden vorige week donderdag schuldig verklaard aan viervoudige moord met een terroristisch karakter. Zowel Nemmouche als Bendrer zijn ook schuldig verklaard aan verboden wapenbezit.

Het was tijdens het proces, dat toch ruim twee maanden geduurd heeft, niet toegestaan om zowel Nemmouche als Bendrer te fotograferen en te filmen. Enkel rechtbanktekenaars mochten schetsen maken van beide mannen. Nadat Nemmouche en Bendrer werden veroordeeld door het Brusselse assisenhof, werden ze voor het eerst gefilmd en gefotografeerd. Op videobeelden is te zien hoe Nemmouche glimlacht nadat hij iets zegt tegen zijn advocaat Sébastien Courtoy.

Geen medeleven

De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum van België het Israëlische koppel Emanuel (54) en Miriam Riva (53) en museummedewerkers Alexandre Strens (25) en Dominique Sabrier (66) doodschoot, en dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens leverde.

Bij de strafmaat hield het hof ook rekening met het vreselijke geweld dat gebruikt was om vier mensen koelbloedig te doden, met het duidelijke antisemitische karakter van de aanslag, met de provocerende en manipulerende houding van Nemmouche, die bovendien geen enkel medeleven toonde met zijn slachtoffers en zichzelf op geen enkele manier in vraag stelt.

De advocaat van Nemmouche, Sébastien Courtoy, noemde de straf voorspelbaar. “Voor ons was de schuldvraag het belangrijkste, en eens daarop was geantwoord, kan je over verzachtende omstandigheden pleiten, maar Nemmouche wenste dat niet te doen. Dus voor ons is dit arrest voorspelbaar.”

