Mehdi Nemmouche: "Ik zwijg om iemand te beschermen” HA AW

06 februari 2019

15u47

Bron: Belga 2 “ Als ik in dit dossier zwijg, is dat om iemand te beschermen." Dat heeft Mehdi Nemmouche gezegd voor het Brusselse assisenhof, waar hij terechtstaat voor de aanslag op het Joods Museum. Wie hij beschermt, wou de hoofdbeschuldigde niet kwijt. "Op die vraag zal ik later antwoorden", klonk het.

Verschillende experts verklaarden eerder dat het uitermate zelden gebeurt dat een persoon die van zware misdrijven verdacht wordt, zo lang zwijgt als hij geconfronteerd wordt met ernstige aanwijzingen. “Ik heb het nog maar heel zelden meegemaakt dat iemand in dergelijke omstandigheden zo lang blijft zwijgen”, zei Alain Grignard, een terrorisme-expert van de federale politie. “Een dergelijke houding is zeker niet banaal.”

“Het komt veel vaker voor dat iemand alles blijft ontkennen”, ging psycholoog Serge Garcet vervolgens verder. “Een dergelijke stilzwijgen kan tekenend zijn voor het respect dat die persoon heeft voor zijn ondervragers, dat wil zeggen, dat hij hen onwaardig vindt. Het kan ook een teken zijn van een gebrek aan empathie, of een manier om de controle te behouden, over zichzelf en over wat er al of niet gezegd wordt.”

Grootmoeder beschermen



Vorige week, toen de videoverhoren van Nemmouche vertoond werden, had de advocaat al geïnsinueerd dat Nemmouche met zijn stilzwijgen zijn grootmoeder beschermde. “Klopt dat?” vroeg de voorzitster. “Is het uw grootmoeder die uw beschermt?”

“Op die vraag zal u later het antwoord krijgen”, antwoordde Nemmouche. De drie experts verklaarden daarop dat het beschermen van een naaste ook een hypothese kan zijn om het stilzwijgen van een verdachte te verklaren. Volgens psycholoog Serge Garcet is het ook denkbaar dat Mehdi Nemmouche en bijzondere loyauteit toont tegenover zijn grootmoeder, nu hij door zijn echte moeder achtergelaten werd, in een pleeggezin is opgegroeid en de grootmoeder zowat zijn enige band met zijn oorspronkelijke familie vormt.

“Een dergelijk chaotisch parcours in de jeugd veroorzaakt vaak ook identiteitsproblemen,” ging de psycholoog verder, “en de nood om tot een groep te behoren.”

Hezbollah

De verdediging van Mehdi Nemmouche heeft daarbij ook gepoogd een verband te suggereren tussen de aanslag op het Joods Museum, de Hezbollah en de Iraanse veiligheidsdiensten. De advocaten van Mehdi Nemmouche houden al heel het proces staande dat het niet om een aanslag van Islamitische Staat ging maar om een een gerichte moord op het koppel Riva die, in de hypothese van de verdediging, voor de Israëlische Mossad werkten.

Miriam Riva werkte in het laatste deel van haar professionele carrière als boekhoudster voor de Israëlische geheime dienst maar zou nooit een geheim agent geweest zijn. Haar echtgenoot Emanuel Riva werkte voor een andere overheidsorganisatie maar was volgens de verdediging ook vice-consul in Berlijn geweest.