Mehdi Nemmouche blijft ook vandaag halsstarrig zwijgen TT

23 januari 2019

18u59

Bron: Belga 0 Het was een lastige dag voor Mehdi Nemmouche op het proces over de aanslag op het Joods Museum. De voorzitter van de rechtbank probeerde hem keer op keer aan te sporen om te spreken. De beschuldigde weigerde systematisch te antwoorden, maar wilde zich wel even omdraaien zodat de jury hem in profiel kon zien.

De speurders zijn nog altijd bezig met hun uitleg over het omvangrijke onderzoek naar de aanslag van 24 mei 2014. Ze gaan daarbij chronologisch te werk. Deze keer zag de jury onder meer camerabeelden van Nemmouche die in het station Brussel-Noord een busticket naar Marseille kocht vier dagen na de aanslag. Ook zijn telefoonverkeer werd uit de doeken gedaan.

De speurders legden ook uit welke informatie ze verzamelden via verschillende tips die ze na de aanslag kregen. Zo vernamen ze dat Nemmouche twee maanden in Molenbeek had verbleven. De verhuurders van zijn studio zagen hem altijd alleen. Waarom hij naar Brussel was gereisd, is allerminst duidelijk. Nemmouche ontkent dat hij de schutter was, ook al werd hij op een bus van Brussel naar Marseille betrapt met de wapens die in het museum waren afgevuurd.

Rechtbankvoorzitter Laurence Massart probeerde de reden van zijn verblijf in Brussel en tal van andere dingen van Nemmouche te weten te komen. Net na de middagpauze was hij al op vraag van een advocaat in profiel gaan staan voor de jury, zodat die hem beter konden vergelijken met een foto van de schutter. Massart moet op dat moment gedacht hebben dat Nemmouche deze keer misschien wel zou meewerken.

Niet dus. Op de eerste vragen antwoordde hij nog laconiek dat hij uitleg zou geven, maar plots had Nemmouche er genoeg van. Hij verhief zijn stem om uit te halen naar de voorzitter. "Ik zal praten. Heb geduld", klonk het bits, waarna hij de voorzitter van partijdigheid beschuldigde. De akte van beschuldiging van het Openbaar Ministerie noemde hij een "vod" vol leugens.