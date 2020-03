Meewerken aan Vivaldi of vasthouden aan Vlaamse meerderheid? CD&V bevraagt haar leden Astrid Roelandt

08 maart 2020

08u00 10 Vooraleer ze nog maar overwegen om met de paars-groene partijen aan tafel te gaan, wil CD&V weten wat haar leden daarvan denken. De partij stuurde dit weekend een online bevraging uit, waarin ze onder meer vraagt of haar leden die Vlaamse meerderheid even noodzakelijk vinden als het gros van de partijtop.

In de bevraging peilt CD&V naar welke thema’s haar leden het belangrijkste vinden: koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit, veiligheid en migratie, betaalbare zorg, klimaatambitie, instellingen die werken en een ethisch kader voor de meest kwetsbaren, ruimer dan alleen de discussie over abortus en euthanasie.

Op het einde van de enquête wordt aan de leden ook gevraagd wat ze vinden van de koers om steeds te pleiten voor een meerderheid aan Vlaamse kant. Ook worden leden gevraagd om hun voorkeur aan te duiden: meewerken aan Vivaldi, blijven vasthouden aan een Vlaamse meerderheid en desnoods in oppositie gaan of nieuwe verkiezingen.

Timing

Tijdens zijn voorzitterscampagne had CD&V-voorzitter Joachim Coens al aangekondigd dat hij vaker de leden wou bevragen, maar de timing is natuurlijk niet toevallig. CD&V staat al maanden onder druk om N-VA en haar Vlaamse meerderheid los te laten. Na 9 maanden is de situatie uitzichtloos.

De PS maakte enkele weken geleden duidelijk dat ze niet zou plooien om toch met N-VA te gaan, en de manier waarop voorzitter Paul Magnette dat duidelijk maakte aan Koen Geens, zette kwaad bloed. CD&V voelde zich vernederd, en hield nog strakker vast aan de lijn die ze sinds 26 mei verdedigt. De partij vindt niet dat men van hen mag verwachten dat zij ja en amen moet zeggen tegen Vivaldi, omdat de PS het vertikt om te regeren met de N-VA.

Hier en daar wordt wel eens getwijfeld bij CD&V, maar het gros van de partijtop klampt zich vast aan een regering met een Vlaamse meerderheid. De vraag is hoe de leden zich nu zullen uitspreken, en hoe de partijtop dit zal gebruiken. Tot wanneer leden de bevraging kunnen invullen, staat er niet bij, wat doet vermoeden dat er voor morgen - wanneer koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) verslag uitbrengen bij de koning - niet veel meer zal gebeuren.