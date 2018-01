Topman De Lijn haalt uit naar eigen Raad van Bestuur: "Lekken zijn bijzonder verontrustend en betreurenswaardig" Meeuws zal klacht indienen tegen De Lijn TT

Bron: Belga 17 Photo News Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. Antwerps sp.a-kopman Tom Meeuws zei vanmiddag op een persconferentie dat hij een klacht zal indienen tegen De Lijn omdat er details naar de pers zijn gelekt over zijn ontslag, hoewel hij in 2015 samen met De Lijn een dading afsloot om daar niet over te communiceren. De topman van De Lijn haalt ondertussen zwaar uit naar zijn eigen Raad van Bestuur wegens de lekken.

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, haalt in een brief uit naar zijn raad van bestuur omwille van het perslek van gisteren. Dat meldt de VRT en is bevestigd aan Belga. In de brief schrijft Kesteloot dat hij de lekken betreurt en "bijzonder verontrustend en betreurenswaardig" vindt.

De info over Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws, die gisteren verschillende media haalde, is volgens de brief van Kesteloot vertrouwelijk en kunnen maar enkele mensen er op de hoogte van zijn. "Ik stel vast dat in de publicaties zijn opgenomen [...] citaten uit en/of verwijzingen naar beraadslagingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité." Mogelijk moet het lek dus gesitueerd worden bij de personen in dat comité.

Descheemaecker bron van lek?

Vanochtend zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur en van N-VA-signatuur, dat "heel veel mensen" op de hoogte waren van wat er gebeurd is toen Meeuws directeur was bij De Lijn in Antwerpen. Sp.a-voorzitter John Crombez had in De Afspraak naar Descheemaecker gewezen als bron van dat lek.

Uit de brief van Kesteloot blijkt dus echter dat enkel de leden van het remuneratiecomité op de hoogte waren. In dat comité zitten vier mensen: Kesteloot zelf, Descheemaecker, Irina De Knop (Open Vld-etiket) en Luc Martens (CD&V-etiket). In zijn brief schrijft Kesteloot dat het vertrouwen is aangetast "dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie", en dat De Lijn in deze context wordt meegesleurd in de verkiezingscampagne.

Volgens Kesteloot is het "waarschijnlijk" dat de lekken rond Tom Meeuws kaderen in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. "Ik betreur ten zeerste dat De Lijn als organisatie in deze context wordt meegesleurd", aldus Kesteloot.

"Steeds gevochten om van De Lijn klantvriendelijk bedrijf te maken"

"Wat ik heb gedaan om Samen mee te realiseren, dat heb ik ook gedaan bij De Lijn", zei Meeuws vanmiddag op zijn persconferentie. "Als u het de bus- en tramchauffeurs zou vragen, zouden die u kunnen vertellen dat ik steeds gevochten heb om van De Lijn een klantvriendelijk bedrijf te maken voor alle Antwerpenaren."

Over de reden van het einde van zijn job bij De Lijn, mag Meeuws officieel niets vertellen. Gisteren en vandaag verschenen echter verhalen in de pers waaruit blijkt dat financiële malversaties aan de basis van het ontslag lagen. Zo zou Meeuws grote facturen verknipt hebben om zo te vermijden dat ze langs de Raad van Bestuur moesten passeren.

"Ik kan juridisch onmogelijk meer zeggen"

"Wat er nu allemaal verschijnt, na afspraken daar over niet te communiceren, daarover moet ik u zeggen dat ik er vandaag juridisch onmogelijk meer kan zeggen, hoe graag ik dat zou willen." Meeuws kondigde daarop aan een procedure tegen De Lijn te zullen opstarten en klacht te zullen indienen, "aangezien de dading met mij eenzijdig geschonden is". "Hopelijk zal dat (die klacht, red.) mij de kans geven de transparantie te bieden waar de Antwerpenaar recht op heeft."



De sp.a'er tekende toen hij opstapte bij De Lijn een dading waardoor geen van beide partijen details zouden vrijgeven over de reden van zijn ontslag.

"Het zijn onze tegenstanders die met een nooit geziene, grensverleggende persoonlijkgerichte lastercampagne mij en sp.a onder druk proberen te zetten, maar ook mijn nieuwe partner Groen. Die partner – en dat doet mij pijn – is blijkbaar onder grote en onhoudbare druk gezwicht", zegt Tom Meeeuws. "Mijn partij staat als een team achter mij, bleek gisteren. Het is geen gemakkelijke keuze geweest. Helaas bleek die keuze onverenigbaar met Samen. Voor Wouter en voor Jinnih is dit te moeilijk geworden."

Tom Meeuws.