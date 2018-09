Meeuwen in motor dwingen vliegtuig uit Oostende tot noodlanding op Zaventem HA

15 september 2018

23u25

Bron: Focus-WTV 0 Een vliegtuig dat gisteren was vertrokken vanop de luchthaven van Oostende moest twintig minuten later al een noodlanding maken op Brussels Airport. De reden? Er waren meeuwen in de motor terechtgekomen.

Het toestel was op weg naar Ibiza, maar kort na het opstijgen traden er problemen op. Volgens een passagier riep een andere inzittende dat er meeuwen in de motor vastzaten. "Ik dacht eerst dat het om een grap ging, maar toen roken we een vreemde geur", zegt de vrouw aan Focus-WTV.

Volgens de reizigster werd er goed gecommuniceerd door de kapitein van het vliegtuig en kon het personeel bevestigen dat er inderdaad vogels in de motor waren terechtgekomen. "In Zaventem hebben we een noodlanding gemaakt en hebben we twee uur aan de grond gestaan." Volgens de vrouw was er geen paniek aan boord.