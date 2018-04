Meesteroplichtster maakt opnieuw 12 slachtoffers en troggelt 600.000 euro af (soms zelfs vanuit de cel) Stéphanie Romans en Siebe De Voogt

12 april 2018

05u34 100 Al voor de vijfde keer riskeert de Antwerpse meesteroplichtster Gina Heirman (61) een veroordeling. Deze keer heeft ze 12 slachtoffers samen 600.000 euro afgetroggeld, soms zelfs vanuit de cel. Met de meest gedurfde smoezen: van 'mijn rekening is geblokkeerd' tot 'ik ben onderzoeksrechter en zoek sponsors voor de jacht op terroristen'.

Gina Heirman was nog maar een half jaar vrij toen ze in mei 2017 al opnieuw naar de gevangenis moest voor oplichting. Deze keer werd ze opgepakt nadat een slachtoffer uit Knokke een klacht had ingediend. De dame en haar gezin betaalden alles bij elkaar meer dan 100.000 euro aan Heirman, die ze toen nog kenden als Geneviève Vandendriessche, een Brusselse onderzoeksrechter. De 'magistraat' zocht zogenaamd sponsors om haar terreuronderzoeken te financieren. "Als we dankzij uw donatie een terrorist vangen, krijgt u uw geld terug mét rente", beloofde ze.

De politie arresteerde Heirman en het parket ging op zoek naar meer slachtoffers. In totaal identificeerde het gerecht er twaalf. Machteld V. D. (47), haar voormalige schoonmoeder en haar zoon John M. zijn er daar drie van. Zij betaalden samen zeker 320.000 euro. Ze kwamen gisteren naar de inleidende zitting van het nieuwe proces tegen Heirman op de Brugse rechtbank. Ze zijn ontgoocheld, boos en willen een schadevergoeding.

