Meesteroplichtster (63) vraagt mildere straf dan 4 jaar: "Ik krijg in gevangenis geen begeleiding om te genezen" Siebe De Voogt

26 september 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 22 Het openbaar ministerie heeft minstens vier jaar cel gevraagd voor de Antwerpse meesteroplichtster Gina Heirman (63). De vrouw staat in de Brugse rechtbank terecht voor de grootschalige oplichting van in totaal twaalf mensen. Ze gaf zich onder meer uit voor een Brusselse onderzoeksrechter en troggelde de gedupeerden op die manier bijna 700.000 euro af. Heirman vroeg de rechter om een mildere straf. "In de gevangenis krijg ik niet de begeleiding om te genezen", klonk het.

Gina Heirman (63) verzamelde sinds 1986 tal van veroordelingen voor oplichting. In 2010 kreeg ze haar laatste veroordeling van 7 jaar, maar ook eerder maakte ze al "furore". Zo gaf Heirman zich in het verleden uit voor het nichtje van topindustrieel Jan De Klerck, de vader van de ontvoerde Anthony. Zestien slachtoffers maakte ze toen wijs dat ze geld nodig had om de rekening met 1 miljoen euro losgeld te deblokkeren.

12 slachtoffers

In mei vorig jaar was Heirman amper een half jaar op vrije voeten, toen ze opnieuw werd aangehouden. Een Antwerpse uit Knokke had klacht ingediend bij de onderzoeksrechter. Zij leerde Heirman kennen in de kustgemeente en bouwde met haar een vriendschap uit. De oplichtster gaf zich uit voor een Brusselse onderzoeksrechter en troggelde haar in een maand tijd liefst 140.912 euro af in het kader van de strijd tegen terrorisme. Ook haar twee kinderen betaalden nog eens meer dan 100.000 euro aan de oplichtster.



Verder onderzoek maakte duidelijk dat Heirman op gewiekste wijze in totaal twaalf slachtoffers had gemaakt. Een gezin uit Grembergen betaalde in totaal meer dan 400.000 euro om haar te helpen een rekening te deblokkeren en zelfs toen ze nog in de gevangenis zat overtuigde Heirman een begeleider om geld op haar rekening te storten. Voor het openbaar ministerie was de maat deze morgen meer dan vol. "Ondanks haar gevorderde leeftijd, is ze blijkbaar nog niet tot de jaren van verstand gekomen. Deze vrouw moet een enorm goeie vertelster zijn en toont helemaal geen intentie om haar leven te beteren. Ik vorder minstens 4 jaar cel."

Ondanks haar gevorderde leeftijd, is ze blijkbaar nog niet tot de jaren van verstand gekomen Openbaar ministerie

"Never ending story"

Heirman nam op het einde van de zitting zelf het woord en vroeg een mildere straf van 3 jaar. Omdat ze al 16 maanden in voorhechtenis zit, zou ze op die manier bijna onmiddellijk vrijkomen. "Ik heb enorm veel spijt en wil genezen. Ik wil benadrukken dat ik in de gevangenis echter geen begeleiding krijg. Ik zit nu 16 maanden vast en het zal nog maanden duren voordat in orde zou komen. Als ik gestraft wordt, zal ik mijn straf waardig dragen."

De rechter geloofde niet veel van de verklaringen van Heirman en liet dat ook duidelijk merken. "Dit is een never ending story. Korte gevangenisstraffen hebben in het verleden nooit geholpen", reageerde hij. Ook de schoonzoon van Heirman stond vanmorgen mee terecht voor het witwassen van 900 euro. "Maar dat bedrag is zelfs nooit doorgekomen", pleitte zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. "Mijn cliënt wist niets van de afkomst van het geld. Wij vragen de vrijspraak." Op 24 oktober doet de rechtbank uitspraak in de zaak.