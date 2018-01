Meesteroplichters verschijnen - niet in luxekledij - eerste keer voor raadkamer: advocaat vraagt vrijlating Mathias Mariën

11u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën Sherlyn D. wordt voorgeleid. In de Brugse rechtbank zijn deze ochtend de meesteroplichters uit Knokke voor de raadkamer verschenen. Moeder en dochter waren duidelijk niet opgezet met de aandacht.

Geboeid en met doordeweekse kledij werden de twee weggeleid door de politie. Een schril contrast met het luxeleven dat ze jarenlang leidden met het geld van hun slachtoffers. Vlak voor hun verschijning voor de raadkamer, gingen beiden nog langs bij de jeugdrechter om het lot van hun kinderen te bespreken.

Carine B. (44) en Sherlyn D. (23) worden nog steeds verdacht van een resem inbreuken. Begin deze week legden ze tijdens een vijf uur durend verhoor ellenlange verklaringen af. Bekentenissen legden ze volgens onze informatie niet af.

Van moedwillige oplichting was volgens hen nooit sprake. “We verkochten goederen via tweedehandssites. Dat die nooit zijn afgeleverd? Een foutje bij de levering. Soms moesten we ook zodanig veel pakketjes versturen, dat we het overzicht kwijt raakten. Maar van slechte wil was er nooit sprake”, klonk het tegen de speurders. De advocaat van Sherlyn D. (23) vraagt de vrijlating.