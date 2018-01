Meesteroplichters verschijnen - niet in luxekledij - eerste keer voor raadkamer: aanhouding dochter maand verlengd Mathias Mariën

Sherlyn D. wordt voorgeleid. In de Brugse rechtbank zijn deze ochtend de meesteroplichters uit Knokke voor de raadkamer verschenen. Moeder en dochter waren duidelijk niet opgezet met de aandacht. De aanhouding van Sherlyn D. is verleng met een maand. De zaak van haar moeder werd op vraag van haar advocaat uitgesteld naar volgende week vrijdag.

Geboeid en met doordeweekse kledij werden de twee voorgeleid door de politie. Een schril contrast met het luxeleven dat ze jarenlang leidden met het geld van hun slachtoffers. Vlak voor hun verschijning voor de raadkamer, gingen beiden nog langs bij de jeugdrechter om het lot van hun kinderen te bespreken.

Carine B. (44) en Sherlyn D. (23) worden nog steeds verdacht van een resem inbreuken. Begin deze week legden ze tijdens een vijf uur durend verhoor ellenlange verklaringen af. Bekentenissen legden ze volgens onze informatie niet af.

D. betwist dat ze bewust mensen oplichtten. "Om hun financiële put te dichten verkochten ze tot wel vijftig spullen via tweedehandswebsites", zegt haar advocate. "Uiteindelijk verloren ze het overzicht over wat wel of nog niet geleverd was. Mijn cliënte had zeker niet het opzet om oplichtingen te plegen. We vroegen de raadkamer wel om een vrijlating onder strikte voorwaarden. Zij heeft twee jonge kindjes van amper 1 en 2,5 jaar oud. De kinderen werden na haar arrestatie onder gebracht bij een pleeggezin dat ze helemaal niet kent. Dat is natuurlijk wel problematisch."

Over de motieven van Carine B., van wie de zaak tot volgende week vrijdag is uitgesteld, kan haar advocaat niets kwijt. "Moeder en dochter staan wel nog steeds op één lijn", klinkt het.