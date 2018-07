Meesterkok Pierre Romeyer overleden SVM

12 juli 2018

13u35

Bron: Belga 4 Pierre Romeyer, één van de meest gerenommeerde meesterkoks, is overleden. Dat meldt Sudpresse. Romeyer werd in 1930 in Etterbeek geboren en stond lange tijd aan het hoofd van het driesterrenrestaurant Maison de Bouche in Hoeilaart.

De ouders van Romeyer kwamen uit de Gaumestreek, maar zelf groeide hij op in Brussel. In zijn beginperiode als leerling-kok werd hij naar eigen zeggen nog betaald "in maaltijden", maar al snel kon hij terecht in het Brusselse huis Savoy en op een mijnenveger van de Belgische zeemacht. Daarna bond hij de schort aan in het Carlton in Brussel, onder toeziend oog van chef Julien Vermeersch. Op 25-jarige leeftijd ontving hij de prijs Prosper Montagné.

Romeyer stond ook achter het fornuis tijdens de Expo 58. Nadien begon hij zijn eerste restaurant Val Vert, gevolgd door het bekende Maison de Bouche. In 1980 richtte hij samen met enkele andere peetvaders van de Belgische keuken de Vereniging van Meesterkoks van België op. De chef-kok, die in 2002 de titel van baron kreeg, ging in 1994 met pensioen.