Meester Weyts en juffrouw Crevits: Vlaamse ministers gaan lesgeven voor Rode Neuzen Dag HAA tvc

19 november 2019

09u09

Bron: Q-music 2 Rode Neuzen Dag Vlaams minister-president Jan Jambon maakte deze ochtend op Q-music bekend dat de Vlaamse regering plannen heeft om zich in te zetten voor Rode Neuzen Dag. Op vrijdag 29 november zal elke minister het eerste lesuur les komen geven op een school.

“Iedere minister zal tijdens het eerste lesuur in een apart vak lesgeven”, legt Jan Jambon uit in De Ochtendshow van Vlaanderen. “Ik zelf zou graag het belang van politiek uitleggen aan de kinderen. Lydia Peeters zal geschiedenis geven, Ben Weyts sport en Benjamin Dalle mediawijsheid.” Hilde Crevits zal lesgeven over het menselijk lichaam.

“Ik heb zelf vier kinderen en ondertussen al drie kleinkinderen, met een vierde op komst”, zegt Jambon. “Ik weet hoe belangrijk het is om een goede opvoeding aan kinderen te geven. Als je dan ziet dat er op dat vlak problemen zijn, zoals jongeren die met zichzelf in de knoop geraken, dan wil ik elk initiatief daarrond steunen.”

Q-music gaat nu op zoek naar een school waar de ministers les kunnen gaan geven. Wie dit graag wil meemaken, kan een sms sturen naar 4666. In het berichtje moet school staan met daarachter de naam van je school. Dit kost één euro die integraal naar Rode Neuzen Dag gaat.

Slotshow

Al weken worden er op tal van scholen acties georganiseerd om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Het Laatste Nieuws, Q-music en Belfius zet dit jaar in op mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren. Op vrijdag 29 november vindt de grote slotshow plaats in het Antwerpse Sportpaleis, met optredens van onder meer Mabel, K3 en Eurovisiesongfestival-winnaar Duncan Laurence.