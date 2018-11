Meester-leugenaar pluimt eigen moeder en sluit haar drie maanden op, tot ze nog 38 kilo weegt “Toen leugens dreigden uit te komen, sloot hij moeder drie maanden op in leegstaand huis” Patrick Lefelon

09 november 2018

15u48

Bron: Eigen berichtgeving 4 Meester-leugenaar Yves P. (30) uit Zwijndrecht heeft zijn alleenstaande moeder tien jaar lang voorgelogen over zijn studies, zijn stages aan gerenommeerde buitenlandse instellingen, zijn job als hotelmanager,... Niet minder dan 732.075 euro maakte hij zijn moeder afhandig. Toen de leugens dreigden uit te komen, sloot hij haar drie maanden op in een leegstaand huis. De openbare aanklager vordert vijf jaar cel tegen de zoon die de “grenzeloze moederliefde” tot op de laatste euro uitbuitte.

Een familielid klopte op 22 mei 2018 aan in een leegstaande woning in Zwijndrecht. Hij vond er M., de moeder van Yves P. De vrouw reageerde heel bang en was een inzinking nabij. Zij woog nog maar 38 kilogram. Drie maanden lang had zij op aanraden van haar enige zoon Yves in het lege huis ondergedoken gezeten.

Yves P.: “Mama, blijf binnen. Uw ex-man heeft moordenaars op u afgestuurd. Interpol is u ook aan het zoeken. Hier is 50 euro voor eten. Haal wat in de supermarkt, maar kom voor de rest niet buiten.”



Moeder M. gehoorzaamde haar enige zoon, zoals zij al haar hele leven deed. Elke maand kwam hij tien minuten langs om 50 euro voor eten te geven. Moeder M. kreeg een gsm waarop alleen Yves P. haar kon bellen. Zij sliep op een matje van een strandzetel. Andere meubelen waren er niet. Koken kon evenmin: er was geen fornuis of warm water. Dus at zij drie maanden lang boterhammen met choco en confituur.

Openbaar aanklager Tamara Muylle: “Deze feiten van foltering zijn gruwelijk. Dat een moeder die haar zoon het leven schonk en hem jarenlang haar liefde en haar geld gaf zoiets moet meemaken, is schokkend.”

Briljant student

De opsluiting en foltering van moeder M. waren maar het topje van de ijsberg. Na haar bevrijding vertelde moeder M. hoe haar zoon Yves P. haar sinds zijn achttiende geld had afgetroggeld. Zij was er recent achter gekomen dat haar zoon een ziekelijke leugenaar was.

De inschrijvingsformulieren van de universiteit, rapporten van zijn studies rechten met uitmuntende cijfers, de aanbevelingsbrieven van professoren om dure, buitenlandse stages te volgen, zijn papieren voor naamsverandering, bankdocumenten, papieren om het kerkelijk huwelijk van zijn moeder nietig te laten verklaren,... Je kan het zo gek niet verzinnen of Yves P. had er een document voor nagemaakt en gebruikt om zijn moeder op te lichten.

Advocate Ann Lardenoit: “De moeder was enige erfgename van een gegoede familie. Zij had geld en had in haar naïviteit lange tijd niet door dat haar zoon een meester-leugenaar was. Toen het bedrog dreigde uit te komen, sloot hij haar op in de hoop dat ze krankzinnig zou worden en niet langer in staat zou zijn haar geld en eigendommen te beheren. Gelukkig werd zij net op tijd gevonden.”

“Heel veel spijt”

Zoon Yves P. heeft heel veel spijt. Hij begrijpt dat zijn moeder geen enkel contact meer met hem wil. Bij zijn arrestatie gaf hij onmiddellijk alle leugens toe.

Advocate Julie Baetens: “Yves P. was in zijn jeugd de speelbal van zijn ouders tijdens hun vechtscheiding. Daar leerde hij liegen. Het begon met een kleine leugen, die groter en groter werd en uiteindelijk niet meer te stoppen was. Het was nooit zijn bedoeling om zijn moeder zo te kwetsen. Ik stip toch ook aan dat zijn moeder wel héél naïef was door de leugens van haar zoon altijd te geloven. Bijvoorbeeld over die foltering. De deur van het lege huis was nooit gesloten. Zij kon gaan lopen als zij wilde. Ook wat de oplichting betreft, zijn er geen bewijzen. Nergens is aangetoond dat zijn moeder hem onder dwang ooit geld heeft gegeven.”

Yves P. vroeg in zijn laatste woord aan de rechtbank om een straf met probatie-uitstel. “Begin januari wordt mijn dochtertje één jaar. Ik wil weer betekenis geven aan mijn leven. Geef mij de kans om mij in een instelling te laten behandelen voor mijn ziekelijk liegen. Zo kan ik mijn leven weer op de rails krijgen.”

De rechter doet uitspraak op 23 november.

Yves P. werd vorige maand overigens veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij zijn verloofde de hemel op aarde had beloofd, maar in werkelijkheid zware schulden had gemaakt. Hij verzon zelfs de geboorte van een dochtertje van zijn bankdirecteur om de vertraging in de aankoop van een villa uit te leggen. Het geplande huwelijk ging uiteindelijk niet door.