Meeste Texaco-tankstations worden ESSO

09u45

Bron: Belga

De meeste van de honderden Texaco-tankstations in België zullen in de komende maanden worden omgebouwd naar ESSO-stations. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen uitbater EG Group en oliereus ExxonMobil.