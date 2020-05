Meeste scholen gaan vrijdag weer open Ingrid De Vos

11 mei 2020

20u52 0 De meeste basisscholen zijn er klaar voor om vrijdag herop te starten. Dat blijkt uit een rondvraag van de onderwijsinspectie. “Ze zitten te popelen om de kinderen in levende lijve terug te zien.”

Afgelopen week deed de inspectie een belronde bij 197 schooldirecteurs. Meer dan driekwart (78 procent) draait nu vrijdag 15 mei de schoolpoort weer open voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Wel 18 procent kiest voor een gedeeltelijke heropstart. Meestal opteert men er dan voor om eerst alleen de kinderen van het zesde leerjaar terug te halen, omdat zij hun eindtermen moeten behalen voor de overstap naar het middelbaar. Pas als dat veilig en vlot verloopt, willen die scholen ook de kindjes van het eerste en tweede leerjaar terug in de klas. Vijf procent van de scholen twijfelt nog over een heropstart, omdat afstand houden moeilijk is op hun piepkleine speelplaats of aan hun heel smalle schoolpoort.

Andere scholen maken zich zorgen over oudere leraren in hun korps. Hoe dan ook zullen de juffen en meesters die terug naar school mogen, zich moeten dubbelplooien. Omdat er maximum veertien kinderen in een lokaal mogen zitten, moeten de meeste klassen in twee worden gesplitst. Terwijl de juf les geeft aan de ene helft van de klas, zal ze ook een taak of opgenomen lesmateriaal moeten voorzien voor de andere helft die thuis zit.

Taakjes

Kleuters en kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar mogen van de veiligheidsraad nog niet terug naar school. Zij krijgen verder taakjes of preteaching vanop afstand.

Eind april leerde een belronde onder 73 scholen in het middelbaar onderwijs dat 8,2 procent half mei niét zou heropstarten. Volgens de onderwijsinspectie zijn die cijfers inmiddels achterhaald. “Scholen hadden zich toen nog niet kunnen organiseren naar de nieuwe richtlijnen om te openen voor een beperkt aantal leerlingen zoals laatstejaars. We zijn inmiddels bezig met een nieuwe belronde.”

