Meeste kinesistenpraktijken klaar om ambulante zorg te hervatten WDw

27 april 2020

14u58

Bron: Belga 2 Het grootste deel van de kinesistenpraktijken is klaar om vanaf 4 mei de ambulante zorg weer op te starten. Uiteraard met het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen. Dat meldt Peter Bruynooghe, voorzitter van de beroepsvereniging voor kinesisten AXXON.

De Veiligheidsraad besliste vrijdag dat vanaf 4 mei de niet-dringende zorg geleidelijk aan hervat kan worden. De kinesisten zijn echter al van voor die aankondiging aan de slag om te bekijken hoe die heropstart moet gebeuren. Later deze week worden de kinesisten officieel op de hoogte gebracht van alle aanbevelingen.

Aanbevelingen

Die aanbevelingen houden onder meer in dat iedereen een mondmasker draagt, dat er wordt gepolst naar de gezondheidstoestand van de patiënt en dat de praktijk tussen twee patiënten door ontsmet wordt. Ook moet de wachtzaal leeg blijven en moeten eventuele begeleiders van patiënten buiten blijven. In groepspraktijken mag er maar één patiënt en één therapeut per tien vierkante meter aanwezig zijn, wat betekent dat de oefenzalen heringericht moeten worden. Er wordt ook aangeraden om de beginuren van de consultaties te spreiden om contact tussen patiënten te vermijden en om met leeftijdsblokken te werken. Risicopatiënten worden ‘s ochtends behandeld, post-Covid-19-patiënten zouden als laatste aan bod komen.

Deze regels zijn moeilijk af te dwingen, maar we rekenen op de beroepsernst van de kinesisten Peter Bruynooghe, AXXON

“Deze regels zijn moeilijk af te dwingen, maar we rekenen op de beroepsernst van de kinesisten”, zegt Bruynooghe. Hij hoopt dan ook dat de overheid de fitnesszalen niet weer laat opengaan zonder de nodige veiligheidsmaatregelen. "Als mensen dicht bij elkaar kunnen gaan sporten, gaat het heel moeilijk worden om van de groepspraktijken te eisen dat ze hun oefenzalen ombouwen.”

Beschermingsmateriaal

Volgens Bruynooghe zijn de meeste kinesisten klaar voor de heropstart. “De verdeling van het beschermingsmateriaal is op honderd procent blijven draaien. De federale overheid levert normaal deze week aan elke kinesist chirurgische mondmaskers”, zegt hij. “Bovendien zijn er heel wat lokale initiatieven die hulp bieden.”

Wel benadrukt de voorzitter dat de praktijken door de maatregelen niet evenveel patiënten zullen kunnen helpen dan voor de coronacrisis. Het is aan de kinesisten zelf om te beslissen welke patiënten eventueel nog vanop een afstand geholpen kunnen worden.

Lees ook: Je mag met vrienden sporten, waarom dan niet afspreken in tuin? Moet mijn kind verplicht naar school? Massa vragen over exitstrategie. Wij zoeken de antwoorden (+)

Meer over Peter Bruynooghe

gezondheid