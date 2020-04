Meeste containerparken morgen opnieuw open, maar wel met strenge maatregelen en restricties Eén keer welkom om de 14 dagen, enkel op afspraak, camera’s, ... ADN

06 april 2020

16u24

Bron: Belga 4 In het merendeel van de Vlaamse gemeenten gaan de recyclageparken morgen/dinsdag opnieuw open. Overal geldt de oproep om enkel te komen voor dringende zaken. De recyclageparken die open gaan, hanteren ook strenge veiligheidsmaatregelen, en er zijn restricties van kracht, zoals enkel bezoeken op afspraak of een bezoek om de 14 dagen.

Wegens een abnormale stijging van het aantal bezoekers - de Vlaming sloeg na het ingaan van de strengere maatregelen in ons land massaal aan het klussen en tuinieren - sloot Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op 17 maart alle recyclageparken. “Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen”, zei Demir. “Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar.”

Enkel als het echt nodig is

Later werd beslist dat de parken op 7 april toch weer de deuren zouden mogen openen, als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en als de afvalophaling niet in het gedrang komt. Morgen is het dus zover.



Ook nu wordt gevraagd enkel naar de parken te trekken als het niet anders kan. “We blijven de mensen vragen niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Zo blijft de situatie beheersbaar.”

(Lees verder onder de foto)

OVERZICHT PER PROVINCIE:

In de provincie Antwerpen blijven de recyclageparken dinsdag dicht in de stad Antwerpen, in Baarle-Hertog en Hulshout. De stad Antwerpen houdt haar parken voorlopig gesloten om lange wachtrijen en samenscholingen te vermijden. De stad breidt tijdelijk wel de afvalophaling uit, inclusief de ophaling van grofvuil en steenpuin aan huis vanaf maandag. Ook snoeiafval wordt opgehaald met de wekelijkse GFT-ophaling.

Camera’s aan toegangswegen

IOK Afvalbeheer, met recyclageparken in 29 Kempense gemeenten, opent de containerparken met aangepaste regels, behalve in Baarle-Hertog en in Hulshout. De 'milieustraat' voor inwoners van Baarle-Hertog en de Nederlandse gemeenten Baarle-Nassau en Alpen-Chaam, blijft gesloten vanwege de bijzondere enclave-situatie van de gemeenten. De afvalophaling loopt wel door.



Ivarem, met 11 recyclageparken in 10 gemeenten van het arrondissement Mechelen, verwacht lange wachtrijen en installeert camera's aan alle toegangswegen. Zo kan een bezoeker op voorhand bekijken hoe lang het aanschuiven is.

(Lees verder onder de foto)

Ontsmettingsteams en stewards

In Gent, hoofdstad van Oost-Vlaanderen, worden vijf van de zes containerparken onder strikte voorwaarden geopend. Het kleine recyclagepark van Gentbrugge blijft gesloten. Ivago vraagt enkel naar het park te komen als dat noodzakelijk is. Asbest en textiel worden geweigerd. De afvalintercommunale schakelt ontsmettingsteams in en stewards regelen de publieksstroom.

ILVA opent haar parken in Aalst en 14 andere steden en gemeenten, al zijn ook daar restricties van kracht. Verko, dat 10 recyclageparken openhoudt in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen, vreesde aanvankelijk voor een stormloop en personeelstekort. Maar inwoners kunnen op afspraak wel een bezoek brengen aan de containerparken. Batterijen, textiel, asbest en landbouwfolies zijn niet welkom.

Miwa opent 6 van de 5 recyclageparken, behalve Vlyminckshoek in Sint-Niklaas. IDM, dat actief is in Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate, stelt de opening van de recyclageparken uit. In Assenede is het recyclagepark enkel op afspraak open voor groenafval. In Deinze opent het recyclagepark dinsdag, in Landegem en Kruisem kan een bezoek vanaf woensdag, maar daar wordt gevraagd elk bezoek uit te stellen indien mogelijk.

(Lees verder onder de foto)

Voorrang voor 65-plussers

In West-Vlaanderen openen in alle gemeenten de containerparken dinsdag opnieuw de deuren. In de parken van afvalintercommunale Imog (regio Kortrijk) krijgen 65-plussers de eerste twee uur voorrang. Verschillende parken werken op afspraak. IVVO (regio Veurne-Ieper) laat slechts een bezoek toe om de 14 dagen. In Roeselare pakken ze het anders aan, daar wordt met een beurtrol gewerkt volgens ophaaldagen.

De meeste gemeenten roepen expliciet op alleen te komen en vooraf goed te sorteren. In sommige parken wordt de duur van een bezoek beperkt en mag een bezoeker slechts een beperkt aantal soorten afval meebrengen. In Oostende zullen de toegangscontrole en de trapleuningen aan de containers om het halfuur worden gereinigd.

In Vlaams-Brabant en Limburg gaan alle recyclageparken dinsdag weer open. Bij afvalintercommunale Limburg.net worden gezinnen nog één keer om de veertien dagen toegelaten. Ook steden en gemeenten in Limburg hebben maatregelen getroffen om de spreiding te garanderen, zoals enkel bezoeken op afspraak en een maximum aantal bezoekers op het terrein.

Raadpleeg voor meer informatie over de situatie bij uw containerpark de website van uw gemeente of afvalintercommunale.