Meeste Belgen willen enkele dagen blijven telewerken na versoepeling IB

22 april 2020

05u23

Bron: Belga 6 Negen op de tien Belgische werknemers en leidinggevenden willen na de versoepeling van de coronamaatregelen een tot drie dagen per week telewerken. Dat blijkt uit een studie van advieskantoor BDO bij ruim 1.000 Belgen.

De belangrijkste reden waarom mensen willen telewerken, is de productiviteit. Zes op de tien geeft volgens BDO aan dat ze aan efficiëntie winnen. Het thuiswerk van de coronacrisis smaakt dus naar meer, stelt het advieskantoor vast. "De huidige situatie van voltijds telewerk of geen enkele dag thuiswerken zien we niet zitten", luidt het.

"Telewerk gaat na de coronacrisis zeker niet op de schop", zegt Geert Volders van BDO. “De bereidheid bij de Belg om één, twee of zelfs drie dagen van thuis uit te werken is groter dan ooit." Bedrijven moeten wel dringend een beleid uittekenen voor dat telewerk, aldus Volders.

"De helft van de respondenten geeft aan dat hun organisatie een cultuur en beleid mist dat telewerk ondersteunt en stimuleert." Bij ruim een op de drie respondenten heeft het bedrijf geen formeel beleid rond telewerk, inclusief de fiscale en sociale aspecten.