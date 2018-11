Meerderheidspartijen schuiven hete aardappel migratiepact door naar experten internationaal recht TT

28 november 2018

14u58

De meerderheidspartijen hebben deze namiddag voorgesteld specialisten internationaal recht in de Kamer te horen over het VN-migratiepact. Het voorstel werd ingediend door de Franstalige liberalen, die het voorstel uitdokterden.

De bevoegde Kamercommissie besprak deze namiddag twee resoluties over het pact. Beide werden ingediend door de oppositie: de eerste door de fractie Ecolo-Groen, de tweede door cdH en DéFI. Ze dringen erop aan dat ons land zonder voorbehoud het migratiepact goedkeurt.

Maar de meerderheid wilde voorlopig niet weten van de resoluties. Vanuit de MR kwam het afgesproken initiatief om hoorzittingen te organiseren met experts over de materie. Zowel N-VA, Open Vld als CD&V steunden het MR-initiatief.

Volgens Richard Miller (MR) kan zo’n hoorzitting dienen om een en ander uit te klaren, al voegde hij er aan toe dat voor zijn partij de zaken klaar en duidelijk zijn. Het heeft er dus alle schijn van dat de hoorzittingen eerder dienen om wat tijd te winnen en premier Charles Michel de kans te bieden een oplossing te vinden. De hoorzittingen zullen zich wellicht toespitsen op het niet-bindende karakter van het pact en over de mogelijke gevolgen.

Veel tijd om die hoorzittingen te organiseren, is er niet, als het parlement nog een debat ten gronde wil voeren voor de top van Marrakech van 10 december, waar het pact wordt goedgekeurd. Daarom is het de bedoeling ten laatste dinsdagmorgen de experten uit te nodigen. Na de middag zou dan de bespreking van de resoluties zelf in commissie plaatsvinden, zodat de teksten donderdag in plenaire aan bod kunnen komen.

Zoals bekend is de meerderheid verdeeld over de tekst, waarbij enkel N-VA zich verzet tegen de goedkeuring.