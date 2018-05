Meerderheidspartijen blijven achter Vandeput staan Redactie

31 mei 2018

20u08

Bron: Belga 0 De meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld blijven achter minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) staan. Tegenover een motie van wantrouwen van oppositiepartij sp.a keurden de meerderheidspartijen een motie goed die vraagt over te gaan tot de orde van de dag.

Sp.a wil dat Vandeput opstapt. Volgens de Vlaamse socialisten manipuleert de legertop de politiek om de aankoop van de F-35's als vervanger van de F-16's door te duwen. Dat zou volgens de oppositiepartij met medeweten van de minister gebeuren, moet uit mailverkeer blijken.

Hendrik Vuye (V&W) zei vandaag in de Kamer dat ook hij mails in die zin heeft ontvangen. Hij wilde minister Vandeput naar de Kamer vorderen om de authenticiteit van die mails te bevestigen of te ontkrachten. De meerderheid stemde dat verzoek echter weg en stemde een motie om over te gaan tot de orde van de dag. Daardoor verviel ook de motie van wantrouwen van sp.a.