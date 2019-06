Meerderheid werknemers Asco nog altijd niet aan de slag, maar “elke dag worden meer activiteiten heropgestart” ADN

20 juni 2019

16u37

"Elke dag starten we in onze vier sites wereldwijd meer delen van het productieproces terug op en worden er bijkomend werknemers uit de tijdelijke werkloosheid teruggeroepen. De meerderheid is echter nog niet aan de slag". Dat stelt Vicky Welvaert, HR-manager van Asco, het bedrijf dat twee weken zwaar getroffen werd door een cyberaanval met ransomware.

Als gevolg van deze cyberaanval legde het bedrijf haar activiteiten volledig stil en deed het beroep op externe IT-experts. De 1.500 werknemers in de vestigingen in de VS, Duitsland, Canada en Zaventem (waar 1.000 mensen werken) werden tijdelijk werkloos gesteld. De situatie is al een tijd terug onder controle, maar de heropstart duurt langer dan gedacht. Zo werd de tijdelijke werkloosheid voor het personeel al enkele keren verlengd. Dinsdag kreeg de grote meerderheid van de werknemers te horen dat ze tot en met zondag moeten thuisblijven.

Asco levert vliegtuigonderdelen aan alle grote vliegtuigbouwers en aan leveranciers van die bedrijven. Doordat het productieproces nog maar gedeeltelijk heropgestart is, zijn ook de leveringen aan de klanten nog maar in zeer beperkte terug hervat. Asco kan volgens Welvaert momenteel moeilijk inschatten wat de impact is van het stilleggen van het bedrijf op de klanten. Dat er een impact is, wordt evenwel niet betwijfeld. Asco staat met haar klanten in nauw contact over de stand van zaken. Wie aan de basis ligt van de cyberaanval is nog steeds onduidelijk.