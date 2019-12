Exclusief voor abonnees Meerderheid Vlaamse gemeenten voert minder dan helft van gebudgetteerde projecten uit Lokale besturen begroten meer dan ze investeren LB

18 december 2019

06u00 0 Veel beloven en weinig geven, doet de zot in vreugde leven. Het volkse gezegde is ook van toepassing op onze steden en gemeenten. Meer dan de helft van de Vlaamse lokale besturen voert minder dan de helft van hun gebudgetteerde investeringsprojecten ook daadwerkelijk uit. Verkiezingsjaren vormen daarop een uitzondering: in 2018 hebben de steden en gemeenten dik 1,8 miljard euro geïnvesteerd, ruim 400 miljoen euro of 23% meer dan in 2017. “Steden en gemeenten moeten realistisch begroten, er worden te veel zaken niet tijdig uitgevoerd”, stelt advieskantoor BDO aan de kaak.

Een en ander blijkt uit een analyse van advieskantoor BDO in aanloop naar de meerjarenplannen 2020-2025 van de nieuwe verkozenen voor de bestuursperiode 2019-2024. “Gemeenten moeten een meer realistische budgettering opmaken voor de komende legislatuur”, zegt Bert Gijsels, expert lokale besturen bij BDO. Steden en gemeenten hebben in het verkiezingsjaar 2018 meer dan het jaar voordien geïnvesteerd in gebouwen, pleinen en wegen. Gemiddeld investeerden de lokale besturen 283 euro per inwoner, tegenover 231 euro per inwoner in 2017.

