Meerderheid van Vlamingen akkoord met bubbel van tien kv

18 september 2020

04u25

De meerderheid van de Vlamingen wil zich houden aan sociale beperkingen, mits de bubbel van vijf volgende week een 'flexbubbel van tien' wordt. Dat blijkt uit de nieuwste motivatiebarometer van de UGent, waaraan bijna zesduizend mensen deelnamen, zo schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

"Mensen zijn zich meer bewust van de risico's dan in augustus", zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), lid van de expertgroep 'psychologie en corona'. Twee op de drie Vlamingen ­zouden een flexbubbel met tien willen naleven. "De meeste bevraagden willen niet dat de deur helemaal wordt opengezet. Er is een duidelijke bezorgdheid dat het dan uit de hand zou lopen. Met deze flexbubbel (waarbij je zelf de grootte kan kiezen, met een maximum van 10) leeft de hoop dat we de epidemie toch nog onder controle kunnen houden", aldus Vansteenkiste. Hij benadrukt dat de flexbubbel nog niet is afgetoetst bij de virologen.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat één op de drie geen sociale beperkingen meer wil. "Die groep is er en is iets groter bij jongeren. We moeten uitzoeken wat de obstakels zijn. We moeten daar vat op krijgen en onze communicatie aanpassen in die richting."