Meerderheid van magistraten is vrouw

08u43

Bron: Belga

Het aandeel vrouwen in de magistratuur heeft sinds enkele maanden de kaap van de 50 procent overschreden. Van alle magistraten is nu 54 procent een vrouw, zo meldt La Libre Belgique op basis van statistieken van minister van Justitie Koen Geens. In 2012 waren vrouwen nog in de minderheid (49 pct).