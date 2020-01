Meerderheid van cipiers in Brugge, Leuven en Sint-Gillis heeft werk neergelegd, ook acties in andere gevangenissen kg

23 januari 2020

13u12

Bron: Belga 4 Als gevolg van een stakingsactie van de vakbonden, is de meerderheid van het gevangenispersoneel in de inrichtingen in Leuven, Sint-Gillis en Brugge vanochtend niet aan het werk gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Ook in Oudenaarde, Gent, Beveren en Turnhout volgen vanavond stakingsacties.

De stakingsactie van de vakbonden wordt vanochtend het best opgevolgd in Brugge, waar slechts 17 procent van de ochtendploeg aan de slag is gegaan. In Leuven-Centraal wordt met 21 procent van de normale personeelsbezetting gewerkt, in Sint-Gillis gaat het om 28 procent.

De vakbonden hadden tot acties in die drie gevangenissen opgeroepen, omdat ze misnoegd zijn over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen.

De acties krijgen intussen ook navolging in enkele andere gevangenissen. Zo vindt er volgens het gevangeniswezen ook een actie plaats in Ieper, al is daar wel 63 procent van de ochtendploeg aan het werk. Tot slot vinden ook in Vorst en Berkendael acties plaats. Daar zijn respectievelijk 17 en 6 personeelsleden aanwezig. Volgens de christelijke vakbond CSC-Services publics vinden nog werkonderbrekingen plaats in Marche-en-Famenne.

24-urenstaking vanaf 22 uur

Vavond vanaf 22 uur komen er ook acties in Oudenaarde, Gent en Beveren, zegt Gino Hoppe van ACOD. Het is de bedoeling om meer dan 24 uur te staken. Het werk zal pas zaterdagochtend om 6 uur weer worden opgestart.

Eddy de Smedt van VSOA zegt dat vanaf vanavond 22 uur ook in Turnhout actie wordt gevoerd. Voorts wordt vanaf zondagavond ook in Mechelen gestaakt.

Hoppe zegt dat de stakingsacties van donderdag bijna “perfect” worden opgevolgd, omdat de onvrede over de manier waarop minister Geens de minimale dienstverlening wil invoeren zeer groot is. “Onder geen enkele voorwaarde zullen we deze aanval op het stakingsrecht aanvaarden”, zegt hij.