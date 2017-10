Meerderheid van Belgen wil militairen op straat houden 20u37

Bron: vrtnws 6 BELGA Militairen aan het Brusselse justitiepaleis. Een grote meerderheid van de Vlamingen (64%), Walen (69%) en Brusselaars (67%) wil de militairen op straat houden om in te staan voor de veiligheid van de burgers. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre Belgique.

Sinds begin 2015 worden Belgische militairen ingeschakeld om de federale politie te ondersteunen. Soldaten die ingezet worden voor de operatie 'Vigilant Guardian' moeten patrouilleren en vaste punten bewaken. Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, werd de aanwezigheid van de militairen op straat opgedreven. In juni van dit jaar schoten patrouillerende militairen nog de verdachte van de mislukte aanslag in het Brusselse Centraal Station neer.