Meerderheid sociale woningen toegewezen aan personen met Belgische nationaliteit in 2016 SI

04 april 2018

17u48

Bron: Belga 5 Van de 11.350 sociale woningen die in 2016 toegewezen werden gingen er 7.632 naar Belgen (67,2 procent), 691 naar EU-ers (6 procent) en 2.246 (19,7 procent) naar personen afkomstig uit een niet-EU-land. In 781 gevallen was de nationaliteit onbekend of niet geregistreerd door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

Eind 2016 waren er 143.081 personen die in Vlaanderen een sociale woning huurden, waarvan 119.922 Belgen (83,2 procent), 5.485 EU'ers (3,8 procent) en 15.350 niet-EU'ers (10,7 procent). In 2.329 gevallen was er onduidelijkheid over de nationaliteit. Er stonden op dat ogenblik ook 137.177 unieke personen op de wachtlijst voor een sociale woning. 83.732 (61,1 procent) onder hen was Belg, 9.976 EU'er (7,2 procent) en 29.379 niet-EU'er (21,3 procent). Van 14.090 was de nationaliteit onbekend.

De top-10 van huurders met een vreemde nationaliteit werd in 2016 aangevoerd door Marokkanen (4.702), gevolgd door Nederlanders (1.825) en Russen (1.329). De top-10 van niet-Belgen die in 2016 een sociale woning toegewezen kregen wordt eveneens aangevoerd door Marokkanen (536) en Nederlanders (283). Afghanen (177) staan op de derde plaats. "Er is een toename van huurders met een Syrische, Afghaanse, Iraakse, Congolese en Guinese nationaliteit. Het gaat evenwel om relatief kleine aantallen, in totaal minder dan 1,5 procent van de huurderspopulatie", aldus Homans.