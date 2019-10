Meerderheid keurt Vlaams regeerakkoord goed na ‘debat’ zonder oppositiepartijen LH

04 oktober 2019

10u08 82 Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben de regering het vertrouwen gegeven in het Vlaams Parlement. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, sp.a en PVDA hadden het halfrond eerder verlaten, uit protest tegen het uitblijven van begrotingscijfers. Volgende week vindt er opnieuw een debat plaats in het Vlaams Parlement, mét de veelbesproken cijfers en wellicht ook de voltallige oppositie.

De regering kreeg unaniem het vertrouwen, nadat de drie fractieleiders van de meerderheidspartijen nog eens de krachtlijnen van het regeerakkoord hadden uiteengezet. Op het einde reikte minister-president Jan Jambon de hand aan de oppositie: “Ik denk dat we ons als regering bewust zijn van de opdracht die we hebben. We ondervinden dagelijks dat heel wat Vlamingen boos en gefrustreerd zijn. Ik reik de hand aan het parlement om dit samen op te lossen, we moeten samen gaan voor een Vlaanderen dat schittert.”

De regering zal het grootste respect opbrengen voor het parlement, verzekerde Jambon. “Ik ben zelf gepokt en gemazeld in het parlement. Respect voor het parlement is op mijn lijf geschreven, maar procedurespelletjes die met de inhoud niets te maken hebben, gaan een beetje aan mij voorbij.”

Volgende week staat er dus een nieuw debat in het Vlaams Parlement gepland, mét de cijfers en de oppositie. Herlees hieronder alles over de zitting van vandaag.

De nieuwe Vlaamse regering wil zich profileren als een investeringsregering. Nieuwe scholen, sociale woningen, cultuur, innovatie, openbare werken, de wachtlijsten in de zorg aanpakken: het verlanglijstje van Jambon I is lang. Enig probleem: het parlement heeft geen enkele manier om te controleren of dat ook haalbaar is. De budgettaire tabellen die normaal na de regeerverklaring aan het parlement worden bezorgd, zullen er pas volgende week zijn. Nochtans moet het halfrond vandaag stemmen over de regeringsplannen.

Bij verschillende oppositiepartijen klinkt intussen dat ze het debat aan zich voorbij laten gaan als ze geen begrotingscijfers in handen krijgen. Vraag is of de meerderheid onder de indruk is van dat dreigement. De oppositie is immers niet bij machte om het debat ook echt tegen te houden. De meerderheid kan dus ook zonder oppositie debatteren en stemmen.