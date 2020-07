Meerderheid HLN-lezers staat achter verplichting mondmaskers in winkels kv

09 juli 2020

23u11 3 De Nationale Veiligheidsraad kondigde vandaag onverwacht aan dat het vanaf zaterdag verplicht zal zijn om een mondmasker te dragen tijdens een bezoek aan winkels of winkelcentra. Die beslissing stond normaal gezien pas voor volgende week gepland, maar het advies van de Hoge Gezondheidsraad dat vanmorgen werd vrijgegeven. Uit een poll van HLN.be blijkt dat de meerderheid van onze lezers voorstander is van een dergelijke verplichting.

Ook in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken moet vanaf zaterdag een mondmasker gedragen worden.

Mondmaskers waren nu al verplicht in een beperkt aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een contactberoep (zoals dat van kapper), maar 61 procent van onze lezers zag dat dus graag uitgebreid. 25 procent van de respondenten is gekant tegen het voorstel, 14 procent geeft aan geen mening over de zaak te hebben.



Het draagvlak om mondmaskers te verplichten groot, reageerde epidemioloog Pierre Van Damme vandaag. “Dat zien we via de coronastudie die we iedere week doen.” Er wordt op dit moment een beroep gedaan op de burgerzin, maar “bij een duidelijke afspraak weet iedereen goed waar hij zich aan moet houden”.

“Er is heel duidelijk aangetoond dat het dragen van een mondmasker het verspreiden van het virus en vooral het verspreiden van druppels tegenhoudt. Stel: je hoest of niest, dan houdt een masker die druppels tegen. Door het dragen van een mondmasker zorg je dus dat je anderen niet aan onnodige risico’s blootstelt”, aldus Van Damme.



